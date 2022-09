Em Colinas, Ataídes Oliveira faz visita ao comércio e defende a criação de pólos agroindustrial e educacional

Por Assessoria

De volta à Colinas nesse sábado, 10, o candidato ao Senado Ataídes Oliveira (Pros) recebeu apoios de eleitores e lideranças políticas, fez visitas no comércio, cumprimentando as pessoas e apresentando suas propostas, e defendeu a implementação de um pólo agroindustrial e outro educacional no município.

“Que felicidade retornar a esse município tão importante do nosso Estado e poder conversar com as pessoas, recebendo apoios tão importantes como o da ex-prefeita Maria Helena Defavari. Também quero agradecer a recepção que tive dos vereadores e do casal dona Elma e seu esposo doutor Norberto. Estou vendo nossa campanha crescendo a cada dia e tenho certeza que vamos ser vitoriosos no dia 2 de outubro”, afirmou.

Ataídes também destacou que Colinas tem potencial para atrair mais empresários e empreendedores e que sua proposta enquanto senador é buscar recursos para levar ao município um pólo agroindustrial e outro educacional.

Apoio

A ex-prefeita de Colinas Maria Helena Defavari, destacou que apoia Ataídes e explicou os motivos. “Hoje, acompanhamos a caminhada do senador Ataídes. Já é a segunda vez que eu o apoio e tenho muita admiração por ele, pela sua sensibilidade e seriedade. Ele caminha nas ruas, atende a gente na hora que a gente precisa, é um grande empreendedor, gerador de empregos, tudo que preenche os requisitos. Então, por esses motivos e muito mais, eu apoio Ataídes número 900”, afirmou.

Agenda de domingo (11)

Neste domingo, 11, Ataídes participa de uma Cavalgada na cidade de Monte Santo.