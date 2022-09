Em Palmas, ao lado de Hélio Santana, senadora Kátia conversa com policiais civis e apresenta propostas para a segurança pública

Por Assessoria

Cumprindo agenda em Palmas nesta segunda-feira (19), a senadora Kátia (Progressistas), candidata à reeleição, participou de um encontro com policiais civis promovido pelo candidato a deputado estadual Hélio Santana. Dar instrumentos para que as polícias possam desenvolver o serviço de inteligência é uma das bandeiras da parlamentar na área de segurança. Também na Capital, Kátia recebeu o apoio de seis candidatos a deputado do PSDB de Palmas em um evento com líderes de diversos segmentos. Ao final da noite, a senadora participou de reunião no Luzimangues, com a presença do vice-prefeito de Araguaína, Marcus Marcelo, apoiador do projeto de Kátia à reeleição.

Reunida com representantes da Polícia Civil do Tocantins, Kátia agradeceu o apoio do ex-vereador Hélio Santana, que hoje busca uma cadeira na Assembleia Legislativa. Para Kátia, a segurança pública está entre os pilares que sustentam a democracia brasileira. A insegurança, na visão de Kátia, tira dos cidadãos o direito de ir e vir.

“Segurança pública, educação e saúde precisam ser a base de qualquer governo. Não ter segurança é a mesma coisa que tirar a liberdade das pessoas. Quando o Estado investe nestas três áreas de forma séria e responsável está dando dignidade às pessoas”, declarou Kátia.

No plano de ação para um próximo mandato, caso reeleita, Kátia quer investir, através de emendas parlamentares em câmeras de videomonitoramento espalhadas em todos os municípios do Tocantins. A proposta atende uma demanda apresentada pelas polícias, tanto civil quanto militar. Os equipamentos seriam instalados primeiramente nos municípios que servem de acesso ao Tocantins, para, em um segundo momento, cobrir todo o estado.

Segundo vice-presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Tocantins (Sinpol) Hélio Santana elogiou a atuação de Kátia tanto na segurança quanto em outras áreas fundamentais nos municípios e no Tocantins.

“Peço a todos vocês que estão aqui, que deem seu voto para a Kátia. Ela é a senadora da saúde, da educação, da segurança pública, do funcionário público e principalmente a Kátia dos menos favorecidos. A senadora é a política que, onde põe as mãos, as coisas andam, as coisas se resolvem”, defendeu Hélio.

Mais cedo, também em Palmas, Kátia recebeu o importante apoio de candidatos do PSDB a deputado estadual e federal, criando uma base cada vez mais ampla na capital. O grupo foi apresentado pelo secretário de governo de Palmas, o vereador Folha, em uma reunião com a presença de líderes dos mais diversos setores.

Candidatos do PSDB fechados com Kátia: Laura dos Anjos, Martha Hadassa, Cleysson dos Aplicativos, Laércio Gaia, Maurício Willian e Eliana Nogueira.