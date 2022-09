Em evento da Fecomércio, Wanderlei Barbosa defende redução fiscal e desburocratização para abertura de empresas no Tocantins

Por Assessoria

O governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), apresentou na manhã desta terça-feira, 20, os principais eixos de seu Plano de Governo voltados à economia. A apresentação ocorreu durante evento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins (Fecomércio) sobre as propostas para o desenvolvimento econômico do Estado. O Chefe do Executivo Estadual foi o terceiro dos candidatos convidados a participar do encontro.

Wanderlei Barbosa defendeu a redução do ICMS, desburocratização para a abertura de novas empresas, geração de empregos e a intensificação do diálogo com o empresariado local, entre outros temas. Destacou, ainda, os principais eixos voltados à economia para os representantes sindicais dos setores do comércio, serviços e turismo, representados pela entidade.

O candidato afirmou que seu governo será baseado no diálogo e na transparência, e que pretende desenvolver ainda mais o setor do comércio. “Vamos construir uma agenda permanente com todos os setores comerciais sobre a possibilidade de redução de alíquotas de ICMS como forma de controlar a inflação e recuperar o poder de compra das famílias. Além disso, vamos ampliar linhas de crédito e a redução do custo de captação desses recursos e sobre políticas para qualificação profissional”, afirmou.

Parque Industrial

Durante o evento, o Governador destacou o Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (Pics), que já existe em seu governo, e que prevê investimentos de mais de R$ 110 milhões na reestruturação da infraestrutura dos distritos industriais e ações estratégicas de fomento à atividade empresarial no Estado. O programa já vai atuar em Guaraí, Porto Nacional, Colinas, Araguaína e Gurupi, além do distrito industrial de Paraíso do Tocantins.

“Vamos construir oitos parques industriais no Tocantins. O parque industrial terá capacidade para 84 indústrias e vai atrair novos investidores para o Estado. Por onde andamos nos deparamos com resultados que fortalecem nossa economia e contribuem para geração de emprego. O cenário é promissor e esperamos que a reação se traduza em melhoria de vida dos empresários e consequentemente da população”, concluiu.

Enquadramento

Wanderlei Barbosa destacou também que, em apenas 11 meses de Governo, o Tocantins atingiu equilíbrio fiscal e diminuiu o índice de endividamento do Estado, e que isso reflete diretamente no setor econômico. “Nós nos enquadramos na LRF, equilibramos o gasto público e conseguimos dar continuidade às ações. Nós atingimos a classificação geral da Capacidade de Pagamento (Capag) em B. Isso demonstra a responsabilidade fiscal do Estado”, concluiu.

Documento

Na ocasião, o presidente da Fecomércio, Itelvino Pisoni, entregou um documento com as principais propostas do comércio ao Governador. “Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer as propostas do Governador e apresentar as principais demandas do comércio. Entendemos que é fundamental a parceria, o diálogo em todos os setores e hoje nós oportunizamos esse espaço para o debate com intuito de contribuir com as empresas”, explicou.