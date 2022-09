Em mega reunião em Araguaína, Wanderlei Barbosa destaca que faz um Governo sem ódio e sem perseguição às pessoas

Por Assessoria

O Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) realizou na noite desta terça-feira, 20, uma mega reunião em Araguaína, onde reuniu milhares de pessoas e destacou que faz um Governo sem ódio e sem perseguição às pessoas.

“Eu não persigo ninguém, nunca fiz isso, o meu trabalho é de simplicidade, e eu aprendi a trabalhar assim sendo vereador por dezoito anos. Faço um Governo de união e sem ódio às pessoas”, afirmou o Governador, durante o evento que aconteceu no Sindicato Rural de Araguaína.

Em seu discurso, Wanderlei agradeceu o grande apoio que tem recebido em Araguaína e região e comemorou os resultados das últimas pesquisas que o apontam como eleito já no primeiro turno.

Araguaína e região com Wanderlei

Karine Silva destacou que apoia Wanderlei, porque ele é um Governador do povo e curraleiro. “É um representante que abraça a gente e que eu acredito que vai fazer um Governo com as pessoas e para as pessoas. Acho isso muito importante para um governante. O nosso Tocantins precisa de um Governador atuante, que finalize o seu mandato e que olhe pelo povo. Wanderlei é o Governador que vai mudar a história do Tocantins”, afirmou.

Gilmar Bambu, líder comunitário de Araguaína, também destacou seu apoio a Wanderlei. “Ele quer o melhor para o Tocantins. É um curraleiro nato e é um homem de projetos. Então é por isso tem o meu apoio”, frisou.

Movimento Rosas pelo Tocantins

O evento contou também com representantes do Movimento de Mulheres Rosas pelo Tocantins, que foi elaborado com o objetivo de dialogar com as mulheres dos 139 municípios, expondo as propostas e projetos para o público feminino.

A ação é coordenada pelas irmãs do Governador Wanderlei: Berenice, Lislena, Paisa, Simone e bispa Roberta.