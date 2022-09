Ataídes Oliveira participa de reuniões políticas que reuniram milhares de pessoas em Araguaína

Por Assessoria

Em grandes reuniões que ocorreram em Araguaína nesta terça-feira, 20, o candidato ao Senado Ataídes Oliveira teve a oportunidade de falar sobre suas propostas e destacou que está na política para mudar a vida das pessoas para melhor. Os eventos foram promovidos pelo deputado estadual e candidato à reeleição Jorge Frederico (Republicanos) em seu Comitê e na Avenida C, esquina com a Rua F, no setor Couto Magalhães.

“Estou na política para melhorar a vida das pessoas. Não sei até quando estarei fazendo isso, mas quero fazer a minha parte e dar exemplo. Sou o único candidato que abriu mão de usar o fundão eleitoral, dinheiro pago pelo povo. Trabalhei a minha vida inteira e hoje consigo bancar a minha campanha com recursos próprios, em demonstração de coerência com aquilo que defendo. Nos ajudem a limpar esse quadro político que se estabeleceu no Tocantins”, assegurou Ataídes.

Jorge Frederico, que apoia a candidatura de Ataídes, destacou que acredita em sua vitória no dia 2 de outubro. “Tenho certeza que o povo de Araguaína vai dar a vitória a mim e a Ataídes Oliveira ao Senado. Ele é um homem honrado e tem o meu apoio”, destacou o deputado Jorge Frederico.

Agenda desta quarta (21)

Nesta quarta-feira, 21, Ataídes realiza caminhada em Taquaralto, no período da manhã, e uma grande reunião em Porto Nacional, às 19h30, no Setor Nova Capital – Rua NC 21, Qd. 48, Lt. 11, em frente ao Ponto Cultural.