Em Lavandeira, governador Wanderlei Barbosa participa do lançamento da pedra fundamental de empreendimento que irá fomentar o turismo nas Serras Gerais

O governador Wanderlei Barbosa participou, nesta quinta-feira, 4, do lançamento da pedra fundamental do Empreendimento Serras Gerais Ecopousada, no município de Lavandeira. A iniciativa, que conta com o apoio do Governo do Tocantins, por meio das secretarias de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e do Turismo (Setur), visa impulsionar o turismo local e promover o desenvolvimento sustentável na região de Serras Gerais.

Na solenidade, o governador Wanderlei Barbosa destacou a importância da iniciativa, que vai evidenciar um dos atrativos ecoturísticos do Tocantins, fortificando ainda mais o Estado no mapa do turismo nacional. “Eu vejo o compromisso desse grande projeto para o Estado do Tocantins. Queremos fazer uma rota de integração entre o meio ambiente e os nossos cartões-postais para melhorar ainda mais o nosso turismo. Essa região é muito rica, aqui está perto de outros estados e isso vai atrair muita gente, firmando o atrativo turístico nessa região”, afirmou o governador.

Na área, será construída uma ecopousada que, além de servir de ponto de apoio e hospedagem, proporcionará lazer aos turistas e direcionará os visitantes sobre os diversos atrativos das Serras Gerais.

Para o secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, a área tem um grande potencial turístico e pode impulsionar outras iniciativas na região, atraindo mais turistas e acarretando em mais rotatividade de público no Estado. “A natureza nos proporcionou melhorias locais e, hoje, temos outra realidade. Queremos conectar todos os atrativos e assim estruturar todo o turismo do Tocantins. O governador está de parabéns por apoiar iniciativas como essa”, pontuou o secretário.

Durante o evento, o prefeito da cidade, Roberto Cesar Ferreira, destacou a importância do apoio do Governo do Tocantins para o desenvolvimento econômico do município e da região, além de ressaltar o compromisso da prefeitura com o projeto. “Estamos muito felizes em receber um empreendimento que alia turismo, sustentabilidade e impulsionamento econômico. Tenho certeza de que isso irá gerar emprego e renda para a nossa cidade”, conferiu o prefeito Roberto.

Na oportunidade, o Governador ainda concedeu a licença ambiental para instalação da ecopousada e reforçou o compromisso com a região local, garantindo a implementação de cursos voltados para a capacitação na área do turismo. “Vamos conversar com o reitor da Unitins [Universidade Estadual do Tocantins] para trazermos para essa região o curso de turismo e outros módulos de capacitação para melhorar o atendimento turístico das Serras Gerais”, ressaltou o Chefe do Executivo.

Empreendimento

Com uma área total de 91 hectares, a Serras Gerais Ecopousada oferecerá estrutura pioneira no município com bangalôs, área gourmet, paisagismo, piscina com borda infinita, academia e paisagismo. A construção será realizada em uma área estratégica para direcionar o turista nos variados pontos de lazer das Serras Gerais. A previsão é de que o empreendimento esteja concluído em três anos e que impulsione o turismo local e contribua para o desenvolvimento sustentável dos atrativos turísticos na região sudeste do Estado.

O diretor da empresa Serra Gerais Ecopousada, Giovani de Souza, destacou que o empreendimento vai potencializar o turismo na região, já que a obra será construída em um ponto estratégico e o planejamento foi pensado para beneficiar os moradores do entorno. “Estamos em uma localização privilegiada, em meio a três estados. O empreendimento atrairá turistas de todo lugar. Conversamos muito com o Governador sobre o quanto será importante uma obra como essa, tanto para o turismo local quanto para a economia da região. Vamos gerar cerca de 180 empregos de forma direta e indireta, desde a construção até a operacionalização do nosso projeto”, afirmou Giovani de Souza.

Serras Gerais

Conhecidas pelo conjunto de belezas naturais, as Serras Gerais ficam localizadas no sudeste do Estado, englobando nove municípios: Almas, Arraias, Aurora do Tocantins, Dianópolis, Natividade, Paranã, Pindorama, Rio da Conceição e Taguatinga. O local abrange cerca de 50 atrativos turísticos com montanhas esculpidas pela ação das águas e dos ventos, cânions, mirantes, grutas, cavernas, cachoeiras e rios. Além de sua beleza natural, as Serras Gerais são importantes para a preservação da biodiversidade do Cerrado brasileiro.

Estiveram com o governador no evento: deputados estaduais, secretários de Estado, o prefeito da cidade de Luís Eduardo Magalhães (Bahia), Júnior Marabá; representantes da iniciativa privada, gestores e vereadores de cidades circunvizinhas, além de proprietários de empresas turísticas e da comunidade local.

