Desfile de 7 de Setembro em Porto Nacional marca os 200 anos de Independência do Brasil

Por Secom

Com toda sua tradição, um dos maiores eventos está de volta. A prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã desta quarta-feira, 7, o desfile cívico em celebração aos 200 anos de Independência do Brasil, e trouxe como tema central, “Brasil, Terra de Encantos Mil”. O evento foi retomado após dois anos sem ser realizado em função da pandemia da Covid-19.

Conforme a secretária à frente da pasta, Helane Dias, a temática teve como objetivo promover o nacionalismo, o patriotismo e o civismo, além de exaltar a ideia de pátria e estimular o amor à liberdade, à cultura e às tradições nacionais, motivando os sentimentos de solidariedade e cidadania como fatores de preservação e fortalecimento da independência.

O desfile contou com a participação da Banda Municipal Mestre Adelino, Fanfarra Furiosa, Corpo de Bombeiros, Apae, Universidade da Maturidade, Secretaria Municipal de Assistência Social, Escolas Municipais, Diretoria Regional de Ensino, Escola Militar, Cem Professor Florêncio Aires da Silva, AABB Comunidade, Tiro de Guerra, Polícia Militar, Guarda Metropolitana Municipal, autoridades presentes e sociedade em geral.





Em seu discurso, o prefeito Ronivon Maciel, falou da emoção em realizar um desfile cívico em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil, após o período pandêmico. “Quero deixar registrado aqui a minha gratidão a toda a educação, especialmente aos nossos professores. Esse ato representa o sentimento de civismo, de patriotismo, esse amor incomum que temos pela nossa nação, pela pátria brasileira. É uma emoção muito grande, reviver a tradição do desfile na praça do centenário após a pandemia da Covid-19, que impediu a realização do evento por um período de dois anos. Enquanto gestor municipal, reafirmo meu compromisso de zelar pelo bem-estar da população, e manter vivas as nossas tradições. Viva o Brasil e o povo brasileiro”, pontuou.





Por fim, a secretária municipal da educação, Helane Dias, agradeceu a todos os presentes que prestigiaram o evento preparado com todo carinho para proporcionar uma festa cívica marcante e especial.