Em Gurupi, Estado inicia obras na avenida Goiás; Deputado Gutierres agradece Wanderlei Barbosa e enfatiza: “gestão séria”

A manhã desta quarta-feira, 23, foi de alegria na capital da amizade, isso devido ao início das obras de duplicação na avenida Goiás sentido ao Setor Industrial. A “tão sonhada obra” está sendo realizada pelo Governo do Estado do Tocantins através da Secretaria de Indústria e Comércio, pasta que tem a frente o secretário Beto Lima.

Aproximadamente 3 milhões de reais estão sendo investidos nesta importante avenida do município de Gurupi. Este investimento é parte do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Tocantins (PICS), que tem como um de seus objetivos descentralizar as ações de industrialização e fomentar a economia no Estado gerando emprego e renda.

“É hora de comemorarmos, pois, ver ser tornando real a tão sonhada obra da avenida Goiás é motivo de alegria para o povo gurupiense e para os nossos empresários. Essa obra vai transformar vidas e transformar a economia de Gurupi”, isso acontece “quando a gestão é séria e tem pessoas competentes e capacitadas nas funções”, afirma o deputado Gutierres ao parabenizar o governador Wanderlei Barbosa e o Secretário de Indústria e Comércio.

O trecho que liga o centro de Gurupi ao Setor Industrial foi uma das pautas debatidas pelo deputado no início de seu mandato que, em reunião com o secretário Beto Lima, solicitou agilidade no processo. O deputado participou também da assinatura da ordem de serviço, em 20 de abril do corrente ano, na sala de reuniões do Palácio Araguaia, sede do Governo do Estado.

“A duplicação da avenida Goiás sentido Setor Industrial é muito importante para o município de Gurupi. O benefício conquistado foi uma das pautas abordadas pelo deputado Gutierres, em março deste ano, durante reuniões com secretário da indústria e comércio, Beto Lima e também na tribuna da Assembleia Legislativa”, disse o parlamentar.

