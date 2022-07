Em Guaraí, Governo do Tocantins oficializa a criação de mais uma unidade dos Bombeiros e autoriza obras de recuperação na TO-336

Em solenidade realizada na tarde dessa sexta-feira, 22, no município de Guaraí, região centro norte do Estado, o Governo do Tocantins autorizou um Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Guaraí, garantindo a instalação e manutenção de uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO) no município. Ainda na mesma solenidade, foram autorizadas as obras de recuperação de rodovias no trecho da TO-336, que liga Guaraí a Couto Magalhães e totaliza 100,2 km de extensão.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa afirmou que uma unidade do Corpo de Bombeiros em Guaraí chega em boa hora. “Sabemos que há muitas queimadas irregulares nesta região, bem como acidentes graves devido à BR-153. Essa unidade será um grande suporte e apoio para toda a população da região”, comentou.

Demanda histórica

O comandante-geral dos Bombeiros Militares do Tocantins, coronel Carlos Eduardo Farias afirmou que a chegada desta unidade no município atende a uma demanda surgida há 8 anos, lá em 2014, quando houve uma possibilidade de instalação do quartel do CBMTO em Guaraí, porém, por questões diversas, acabou sendo levado para outro lugar.

“Guaraí está entre as 10 maiores cidades no Estado, no que diz respeito a população. Soma-se isto ao fato de que ela está localizada, geograficamente, em um ponto estratégico, pois é um entroncamento que interliga e facilita o acesso a Pedro Afonso e Colmeia e todos os municípios dessa região centro norte. Era mais do que esperado um Quartel do CBMTO aqui”, pontuou o o coronel Carlos Eduardo Farias, ao destacar os motivos pelos quais Guaraí foi eleita para sediar mais uma unidade da corporação.

A prefeita de Guaraí, Fátima Coelho salientou que 23 cidades serão beneficiadas com esta iniciativa. “Este é um sonho que está sendo realizado! Há muito tempo já tentamos trazer essa implantação de um quartel dos Bombeiros para Guaraí, mas sempre encontramos dificuldades. Neste governo, no entanto, tivemos as portas abertas, afirmou a líder do executivo municipal.

Até o momento, uma ambulância e um caminhão para a unidade do CBMTO de Guaraí já foram licitados e estão sendo empenhados. Novas emendas estão em processo de liberação e, de acordo com o coronel Farias, a construção do quartel está prevista para iniciar em janeiro de 2023. A prefeitura de Guaraí cedeu uma estrutura inativa na Avenida Bernardo Sayão, a principal do município, para esta construção.

Brigada Municipal

O CBMTO chegará no município já contando com o apoio de 13 brigadistas municipais de incêndio. “Criamos a Brigada de Controle e Combate a Incêndio Florestal e, nesta semana, finalizamos o curso de formação para 13 brigadistas. Já licitamos e estamos aguardando a chegada dos equipamentos, que tem ocorrido gradualmente. A previsão é que comecemos a trabalhar já em agosto”, projetou o engenheiro ambiental e coordenador da Defesa Civil de Guaraí, Wanthonny Bosso ao celebrar a chegada de uma unidade do CBMTO em Guaraí.

TO-336

Ainda durante a solenidade e dando sequência nas autorizações das ordens de serviço referentes ao Plano de Recuperação, Pavimentação e Conservação das Rodovias, foram liberadas as obras no trecho da TO-336, que liga Guaraí a Couto Magalhães e totaliza 100,2 km de extensão.

“Não quero segurar dinheiro em caixa, sendo que este dinheiro poderia estar sendo utilizado para beneficiar as nossas vidas. Quero trazer obras estruturantes para o Tocantins e os tocantinenses”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

O Governador pontuou ainda que o Tocantins é um Estado que cresce diariamente. “O setor produtivo dobra a produção a cada três anos. Esse ano, por exemplo, dobramos o volume de milho plantado por hectare, então precisamos melhorar nossa infraestrutura”, destacou Wanderlei Barbosa, ao lembrar que a região é bastante conhecida devido sua produção agrícola.

Edição: Thâmara Cruvinel