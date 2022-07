Corrida da Tocha percorre avenidas de Palmas e marca início das comemorações da Semana do Bombeiro

Na manhã desta sexta-feira, 24, o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins parou parcialmente o transito da Capital com a realização da 15° Corrida Tocha, em Palmas, ato que marca oficialmente a semana de comemoração ao Dia do Bombeiro, comemorado no dia 2 de julho. A cerimônia de abertura foi realizada na Praça dos Girassóis, na parte norte, em frente ao Palácio Araguaia.

Após acender a Tocha, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Eduardo Farias oficializou o inicio da Corrida. Durante os 5 km de percurso, integrantes das Forças de Segurança se revezaram no transporte da Tocha, grande símbolo do espírito olímpico.

Com a presença de pelotões das instituições Polícia Militar, Polícia Federal, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Guarda Metropolitana de Palmas, e o efetivo do CBMTO, a corrida teve em média 05 km, passando pelas Avenidas JK, NS-04, LO-01, Teotônio Segurado, LO-09, com chegada à sede do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Muitos populares pararam para ver o cortejo dos corredores que chamou a atenção nas avenidas da Capital.

A corrida foi encerrada com a chegada dos pelotões na sede do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, onde a Pira Olímpica foi acesa pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Farias, que também convidou os presentes para realizar a tradicional Flexão de solo “pagar apoio”. Ao final, o famoso espetáculo do banho de mangueira dos participantes encerrou oficialmente o evento e abriu a semana de comemoração ao Dia do Bombeiro 2022.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Eduardo Farias, falou sobre a expectativa das comemorações da Semana do Bombeiro. “Com muito entusiasmo e alegria, retornamos depois de dois, devido à pandemia. E a corrida da Tocha é o marco do início das comemorações da Semana do Bombeiro. Hoje também temos a formatura do Bombeiro Mirim, em Gurupi, teremos a concessão das medalhas Dom Pedro II e da Defesa Civil, e vamos fechar a semana com a realização da tradicional Corrida do Fogo, no próximo sábado”, enumerou.

Corrida do Fogo

Ainda em comemoração a semana do Bombeiro Militar, no próximo sábado acontece uma das corridas mais tradicionais do estado, que é a 15ª Corrida do Fogo, que teve inscrições encerradas na semana passada, fechando com mil inscritos. A prova é aberta ao grande público e será dia 02 de julho, com início da programação às 17h e largada às 19h saindo do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar.