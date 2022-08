Em Dueré, Dr. Maurício recebe apoio de líderes e moradores

O candidato a deputado estadual Dr. Maurício Nauar (PDT) visitou neste domingo, 21, o município de Dueré, na Região Sul do Estado. Durante reunião com líderes e moradores da cidade, recebeu apoio para a sua campanha.

Dr. Maurício ressaltou a importância de visitar as pessoas para ouvir sobre as demandas e a realidade de cada cidade.”É buscando ouvir e conhecer as demandas, as dificuldades e a realidade de cada região que vamos transformar nosso Tocantins no Estado que queremos”, disse.

Assessoria de Comunicação.