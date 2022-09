Em Gurupi, Dimas fala da conclusão do hospital regional e ampliação do aeroporto

Por Assessoria

Em reunião no Parque das Acácias, em Gurupi, o candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) destacou o compromisso em concluir a construção do Hospital Regional de Gurupi e, para ampliar os investimentos com recursos do Ministério da Educação, transformar o hospital em universitário, gerido pela Unirg. Dimas também apresentou a proposta de ampliar a infraestrutura do aeroporto de Gurupi para receber voos comerciais e assim atrair mais investidores e empresas para o município e região.

O candidato a governador ainda frisou a importância dos eleitores de Gurupi e da Região Sul votarem em candidatos que tenham idéias viáveis e compromisso em implantar bons projetos para garantir a transformação que o Tocantins tanto precisa e tão aguardada pelos tocantinenses, citando que o candidato a deputado federal Kita Maciel é uma excelente opção e um bom nome para representar o Estado na Câmara Federal.

“Quando convidei Kita para o Podemos ainda não o conhecia, agora o admiro pelo caráter, seriedade e os projetos que deseja trazer para o Tocantins”, disse Dimas ao pedir voto ao candidato da sua coligação PL-MDB-Podemos. Kita também destacou a importância de eleger Dimas ao governo do Tocantins para garantir uma gestão que garanta saúde de qualidade, educação eficiente, infraestrutura de qualidade, segurança pública à população e crescimento econômico. A reunião ocorreu na noite dessa segunda-feira, 19 de setembro.

Dimas também propôs no seu plano de governo a criação do Auxílio Tocantins de R$ 300 ao mês, pago por meio de cartão, às famílias em situação de extrema pobreza para compra de alimentos e remédios; fazer, em forma emergencial, o programa de recuperação das estradas estaduais; investimento na melhoria das escolas e implantação da educação empreendedora para garantir aos jovens melhores empregos; e realização de concurso públicos para as diversas áreas.