Dorinha e Wanderlei percorrem municípios das regiões Norte e do Bico do Papagaio

Por Assessoria

A candidata ao Senado, Professora Dorinha (UB/TO), ao lado do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), esteve nesse sábado, 10, percorrendo municípios das regiões Norte e do Bico do Papagaio. Nas duas regiões, tem muito trabalho da Professora Dorinha. Apenas para a região do Bico do Papagaio foram mais de R$ 110 milhões destinados por Dorinha para serem investidos em diversas obras que melhoraram a vida da população.

Pela manhã, Dorinha participou de uma reunião com a deputada federal Dulce Miranda (MDB/TO), e o deputado estadual Issam Saado, ambos candidatos à reeleição. Dulce elogiou o trabalho realizado por Dorinha na Câmara e destacou sua luta pela aprovação do Fundeb.

“Dorinha é uma mulher guerreira, que lutou na Câmara Federal como ninguém. Ela é verdadeiramente a mãe do Fundeb. Dorinha teve que lutar com muitos homens que diziam que não era possível, mas essa mulher defendeu sua classe e seus ideais. Senadora Dorinha, parabéns! Você é guerreira e nos representa muito bem como mulher em qualquer lugar que você estiver”, disse Dulce.

Dorinha também destacou o trabalho que Dulce realiza na Câmara. “A Dulce é muito presente na Comissão que cuida da Saúde, na Câmara. Ela tem um cuidado muito especial com as pessoas. É uma deputada muito respeitada em Brasília. O Tocantins precisa dar a oportunidade para a Dulce continuar o trabalho dela como deputada federal”, destacou Dorinha.

Em Augustinópolis, Dorinha e o governador Wanderlei percorreram as ruas da cidade ao lado do deputado estadual e candidato à reeleição, Amélio Cayres, candidato à reeleição e participaram de um grande evento que reuniu milhares de pessoas. Aos presentes, Dorinha reforçou o compromisso de, junto do governador Wanderlei, seguir trabalhando para levar mais qualidade de vida para as pessoas de Augustinópolis e região.

Para Augustinópolis, Dorinha destinou mais de R$ 2,6 milhões para serem investidos na construção de escola, pavimentação em bloquetes e asfalto e a compra de ambulância para atender às necessidades da população.