Eleições 2022: eleitoras e eleitores têm seis meses para tirar ou regularizar o título de eleitor

O Cadastro Eleitoral fecha no dia 04 de maio de 2022 e, portanto, faltam exatamente seis meses para quem ainda não tirou o título de eleitor ou precisa solicitar serviços como atualização de dados, transferência de domicílio e regularização da situação eleitoral procurar a Justiça Eleitoral. O atendimento é online e pode ser solicitado pelo site do TRE-TO.

Para realizar o atendimento é necessário que o cidadão tenha em mão os seguintes documentos, que serão anexados ao processo:

– Frente e verso do documento oficial de identificação;

– CPF (caso possua);

– Comprovante de residência (para solicitação de transferência, o documento deve comprovar que o interessado reside no endereço há, pelo menos, três meses);

– Fotografia do próprio rosto, em estilo selfie, ao lado do documento oficial de identificação.

No caso de alistamento, os homens que solicitarem o primeiro título, também deverão anexar uma imagem do certificado de quitação do serviço militar.

Já para quem está irregular por não ter votado e justificado, antes de iniciar o atendimento online consulte seu o débito com a Justiça Eleitoral e faça o pagamento da multa por boleto, PIX ou cartão de crédito. Após, basta seguir o passo a passo do atendimento.

Após o envio da solicitação, o eleitor pode acompanhar o processamento do seu pedido pelo sistema de acompanhamento do Título Net. Quando ele for concluído, não será enviada via impressa do título para a casa da eleitora ou eleitor.

Os dados da inscrição, incluindo o local de votação, poderão ser consultados no site do TRE ou no aplicativo e-Título, que pode ser instalado gratuitamente no celular.

É importante lembrar que a coleta da biometria está suspensa, conforme estabelecido na Resolução nº 23.615/2020. Quem solicitar atendimento pela internet e ainda não tiver coletado os dados biométricos será convocado para fazer o procedimento quando o atendimento biométrico for retomado.