Educação promove palestra sobre os desafios do trabalho para vigias, ASGs e técnicos educacionais

Para melhor trabalhar as relações interpessoais e situações que ocorrem no dia a dia do ambiente escolar, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) promove neste sábado, 5, das 8 às 10 horas, na Escola de Tempo Integral (ETI) Margarida Lemos, situada no Lago Sul, a palestra ‘Um despertar para os desafios do trabalho’. O evento é voltado para servidores que atuam como Auxiliar de Serviços Gerais (ASGs), vigias, merendeiras e Técnicos Administrativos Educacionais (TAEs).

A palestra será ministrada pelo professor da Universidade Federal do Tocantins (UFT) George França, especialista em educação, que abordará sobre os desafios das relações no ambiente de trabalho, especificamente entre os servidores, colegas e alunos. França cita que alguns conceitos como identidade cultural e questões ligadas ao meio social, seja na família, na escola ou no trabalho, são fundamentais sempre serem observados.

A atividade é mais uma programação do Profuncionário para qualificar o trabalho em equipe, reforçar a importância do reconhecimento humano, a afetividade e o atendimento com qualidade e a ética no ambiente educacional.

Escola Maria Júlia

Já nesta sexta-feira, 4, acontece na Escola Municipal Maria Júlia, no Jardim Aureny III, a formação ‘Construção do Orientador Didático Pedagógico Alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC)’. Voltado para professores, supervisores e orientadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o evento tem início às 19 horas.