3ª Semana Municipal de Juventude abre programação na próxima quarta-feira, 9

A 3ª Semana Municipal de Juventude da Prefeitura de Palmas será realizada na próxima semana, de 9 a 11 de agosto. O evento promovido pela Fundação Municipal de Juventude (FJP) contará com uma agenda recheada de atividades gratuitas, desde palestras a atrações musicais de artistas regionais voltadas para os jovens da Capital.

Os participantes também terão orientações sobre o projeto Vem Enem 2023, assinaturas dos termos de adesão aos selecionados no Cartão do Estudante e homenagens aos jovens influenciadores de Palmas. A celebração da FJP aos jovens nos dias 9 e 11 será no Ginásio Ayrton Senna, localizado na rua Perimetral 4, no Jardim Aureny II. Entre as atrações estão Theo Santana, cantor conhecido pelo hit “Guery Guery” (forró e pisadinha); DJ Gamboge e o grupo Sombras do Hip Hop.

Para a quinta-feira, 10, a Juventude fará um jantar em homenagem aos jovens influenciadores, e na ocasião terão as apresentações musicais com os artistas Ricardo Jamaika e Luana Micaella. Pelo segundo ano consecutivo, o Prêmio Jovem Influenciador reconhece projetos e trabalhos inovadores idealizados por jovens ou voltado para os jovens.