Educação de Porto Nacional inicia entrega de notebooks aos professores das escolas municipais

Texto: Secom/Prefeitura de Palmas

A secretaria Municipal da Educação – SEMED, deu início nesta sexta-feira, 18, à entrega dos notebooks para todos os professores efetivos das escolas municipais de Porto Nacional. A iniciativa faz parte do projeto “Professores Conectados”, idealizado pela prefeitura desde o ano passado, com o intuito de levar maior desenvolvimento, mais tecnologia e praticidade para professores e alunos, além de ajudar na adaptação da volta às aulas presenciais, após cerca de dois anos de ensino remoto.

A expectativa é de que até o próximo dia 2 de março, cerca de 600 professores efetivos recebam os dispositivos, já os professores não efetivos irão receber posteriormente. A entrega está acontecendo na sede da SEMED e no distrito de Luzimangues, no anexo distrital da SEMED, conforme cronograma abaixo.

O prefeito Ronivon Maciel acompanhou o início das entregas aos professores, relembrou sua trajetória como Professor e falou da emoção por estar contribuindo com o avanço na educação de Porto Nacional. “Sou professor e sei que um computador para um profissional da educação não é luxo e sim uma ferramenta de trabalho. Estamos trabalhando com os avanços, valorizando e trazendo os profissionais para perto de nós, garantindo que o servir à educação esteja acontecendo. Tenho certeza de que essa ferramenta vai fortalecer, tanto na formação de todos os profissionais quanto no aprendizado dos nossos alunos. Hoje eu não estou recebendo um notebook, mas é como se estivesse, por saber o quão importante é para o progresso da educação municipal” ressaltou.

Fazendo uma retrospectiva, a secretária municipal da Educação, Helane Dias, se emocionou ao falar das dificuldades e do sonho em ver todos os professores com os equipamentos. “Hoje é um dia muito especial! Há um tempo atrás, todos os professores da rede estadual ganharam os computadores e sempre foi um sonho meu e também do prefeito fazer o mesmo pelos professores da rede municipal. Ver esse projeto sendo executado aqui no nosso município é a realização desse sonho, o nosso objetivo é que cada professor receba o que a gente da educação nunca teve. É um prazer estar realizando essa ação para os nossos professores”, disse.

De acordo com a Gestora Educacional da Escola Municipal Celso Alves Mourão, Sheylla Araújo, o programa é importante para a educação municipal. “Vejo esse projeto como um avanço na educação do município, esse notebook ajudará a antecipar o trabalho que levava tempo para realizar. Espero que seja a resposta que nós precisávamos para a nossa educação nos próximos anos, além disso, esse projeto com certeza trará um maior desenvolvimento na educação dos nossos alunos”, enfatizou a Gestora.

Confira o cronograma de entrega

Data: 22/02/2022

Escola Municipal Dr. Euvaldo Tomaz de Souza

Escola Municipal Fanny Macedo Pereira

Escola Municipal Marieta Macêdo

Data: 23/02/2022

Escola Municipal Padre Luso Matos

Pré Escolar Profª Generosa Pinto de Castro

Escola Municipal União e Progresso

Escola Municipal Cabo Wilson Costa Farias

Data: 28/02/2022

Centro Municipal de Educação Infantil Dona Aureny

Centro Municipal de Educação Infantil Dr Osvaldo Aires da Silva – Campo

Centro Municipal de Educação Infantil Izidória Quirino dos Santos

Data: 01/03/2022

Centro Municipal de Educação Infantil Professora LIDIANE BARBOSA PIRES

CRECHE Dona Aparecida Bertan Venturini

Escola Municipal Divino Espírito Santo

Escola Municipal Ernestina Freire Aires

Centro Municipal de Educação Infantil Professora Judith Tavares de Meneses

Escolas de Luzimangues



Local de entrega: Anexo da Secretaria Municipal da Educação

Data: 21/02/2022

Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes-Senhor Rio

Escola Municipal Maria de Melo Sousa

Escola Municipal Eulina Braga

Escolas Municipais Rurais

Local de entrega: Secretaria Municipal da Educação

Data: 02/03/2022

Centro de Educação Municipal do Campo Chico Mendes

Escola Municipal Antônio Benedito Borges

Escola Municipal Antonio Poincaré Andrade Sales

Escola Municipal Profª Carmencita Matos Maia

Escola Municipal Eliza Lopes Barros

Escola Municipal Faustino Dias dos Santos

Escola Municipal Ercina Monteiro

Escola Municipal Pau D’Arco