É hora de realizar recarga de outubro do Cartão do Estudante

Os estudantes que fazem parte do Programa Cartão do Estudante 2023 já podem efetuar a recarga de seus cartões para o mês de outubro. Os beneficiários devem dirigir-se à nova sede da Fundação da Juventude de Palmas (FJP), localizada na Arso 41 (403 Sul), Avenida LO-9, na antiga pista do aeroporto. O horário para a recarga é das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, até o dia 31 de outubro.

Para realizar a recarga, é necessário que o estudante esteja com sua carteirinha e um documento com foto em mãos, já que somente com esses documentos será possível acessar o benefício.

O Cartão do Estudante 2023 é um programa promovido pela Prefeitura de Palmas, através da FJP, que visa apoiar os estudantes de curso técnico e superior na Capital. Com subsídios de até 70% para recarga dos cartões de transporte coletivo, essa iniciativa busca aliviar as despesas dos estudantes, contribuindo diretamente para a continuidade de seus estudos nas respectivas instituições.