Durante lançamento de Shopping em Araguaína, governador Wanderlei Barbosa diz que vai desburocratizar setor público para atrair investidores

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, afirmou que vai desburocratizar o setor público para facilitar e atrair investidores e, assim, gerar empregos, renda e promover o crescimento econômico do Tocantins. A declaração foi dada na noite desta quinta-feira, 18, durante o lançamento do Lago Center Shopping, em Araguaína.

Na oportunidade, o Governador parabenizou os investidores do grupo empresarial e ressaltou que o empreendimento demonstra que Araguaína está reagindo no cenário de pós-pandemia em razão da vocação empresarial da cidade. “Araguaína é o principal polo econômico da região [norte]. Esse empreendimento vai trazer muitos benefícios para a cidade, que vai se tornar um grande centro de compras e divisas, inclusive para o Estado”, frisou.

Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa se colocou à disposição do empresariado para discutir políticas públicas para o setor.

Além dos diretores das empresas que compõem o consórcio empresarial responsável pela construção do Shopping, o evento também contou com a participação de representantes das lojas âncoras e satélites já fechados com o empreendimento, entidades e associações ligadas ao comércio, indústria e agricultura de Araguaína, poderes públicos municipal e estadual e lojistas interessados em conhecer o empreendimento.

O consórcio empresarial responsável pela construção do Lago Center Shopping de Araguaína é formado pela ABL Prime, Grupo JDemito (DV3), Grupo Campelo, Grupo Concrenorte e Acácio Contábil. O lançamento foi uma oportunidade para o grupo demonstrar aos empresários e convidados o know-how das grandes empresas brasileiras e suas perspectivas econômicas para o futuro, a partir de um empreendimento desse porte na cidade.

O Shopping

O Lago Shopping Center contará com uma área construída de mais de 24 mil metros quadrados e prevê a implantação de 147 lojas, sendo 3 âncoras, 7 megalojas, 14 estabelecimentos na praça de alimentação, 2 restaurantes, 5 salas de cinema, 700 vagas de estacionamento, dentre outros.

O empreendimento está orçado em R$ 140 milhões, que será rateado entre os integrantes do grupo empresarial responsável pelo shopping e as próprias lojas.

Edição: Luiz Melchiades