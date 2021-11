Deputado Antonio Andrade visita Embrapa para conhecer trabalho desenvolvido pela instituição no Tocantins

Na manhã desta quarta-feira, 18, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade (União Brasil), acompanhado dos parlamentares Nilton Franco (MDB) e Valderez Castelo Branco (PP), visitou a sede da Embrapa Pesca e Aquicultura, em Palmas. O objetivo foi conhecer as dependências da empresa e firmar possíveis parcerias entre as instituições. Na visita, o presidente oficializou convite à direção da Embrapa para a audiência pública a ser realizada no dia 2 de dezembro, às 9h.

Andrade destacou a necessidade de apresentar o trabalho desenvolvido pela Embrapa aos produtores rurais, associações e prefeituras do Estado. “Será uma oportunidade para trocar informações com setores produtivos, especialmente com os pequenos produtores rurais do Tocantins. Fico feliz por acreditar nessa parceria, por se tratar de uma instituição respeitada e essencial ao agronegócio do país”, justificou.

O deputado também manifestou apoio político para fortalecer a atuação da Embrapa em todo o Tocantins. “É importante essa aproximação com uma empresa tão bem avaliada, tanto em pesquisa quanto em apoio técnico, que pode fazer muito por nossa cadeia produtiva, para tornar o Estado do Tocantins num dos maiores produtores de pescado do país”, disse Andrade.

Na ocasião, técnicos da Embrapa apresentaram a estrutura da empresa, incluindo laboratórios, tanques que abrigam espécies de peixes como tambaqui e pirarucu, banco genético, galpão de produção, demonstrando todo o potencial técnico e suas linhas de atuação.

As demonstrações foram coordenadas pela chefe-geral da Embrapa, Danielle de Bem Luiz, com a participação da chefe de pesquisa e desenvolvimento, Lícia Lundstedt. Além das informações técnicas, os servidores da Embrapa defenderam maior investimento e apoio dos poderes constituídos para que a empresa possa atuar mais na pesquisa agropecuária e na extensão rural.

Embrapa Palmas

Criada em agosto de 2009, a Embrapa Pesca e Aquicultura de Palmas está entre as mais jovens Unidades Descentralizadas de Pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A unidade possui a missão nacional de gerar conhecimento e tecnologias para a pesca e a aquicultura, e de atuar regionalmente no desenvolvimento de soluções para a produção agrícola em sistemas integrados.