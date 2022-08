Governador Wanderlei Barbosa mostra força na região do Vale do Araguaia, em evento em Paraíso

Por Assessoria

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), candidato à reeleição, mostra força na região do Vale do Araguaia. Prova disso foi o evento realizado na noite deste sábado, 27, pelo deputado estadual Nilton Franco (Republicanos) que reuniu uma multidão e os principais líderes da região.

Na ocasião, quando Nilton lançou oficialmente sua candidatura à reeleição, Wanderlei Barbosa reafirmou seu compromisso de resgatar a economia do Estado, com a geração de emprego e renda para todos os tocantinenses.

“Vamos melhorar a vida do trabalhador, do servidor público, do empresário, do comerciante. É dessa forma que nós vamos resgatar esse Estado, transformando-o em um Estado de prosperidade.”, garantiu.

O chefe do Executivo estadual comemorou o grande número de apoiadores à sua reeleição e à de Nilton Franco, bem como a presença das principais lideranças do Vale, como o ex-governador e ex-prefeito de Paraíso, Moisés Avelino (MDB).

“Isso mostra a força do nosso grupo em todo o Estado, e em especial nesta importante região”.

Em seu discurso, Nilton Franco pediu ao governador atenção especial à sua região. “Governador, eu tenho trabalhado por todo o Estado. Mas, em especial por esta região. Peço o mesmo ao senhor, e não tenho dúvidas de fará isso, como já tem feito, nestes poucos meses que está à frente do Governo”

O evento contou também com a participação do candidato a vice, Laurez Moreira (PDT), da deputada federal e candidata a senadora, Professora Dorinha (UB), do deputado estadual e candidato à federal, Toinho Andrade (Republicanos), prefeitos, ex-prefeitos, secretários municipais, vereadores e líderes políticos de toda a região.