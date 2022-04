Durante agenda em Paraíso, Governador Wanderlei Barbosa anuncia investimento de mais de R$ 500 milhões na reconstrução de rodovias em todo o Tocantins

Por Jarbas Coutinho / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

13/04/2022 – Publicado às 10h23

Em encontro com parlamentares municipais da região do Vale do Araguaia nesta terça-feira, 12, o Governador Wanderlei Barbosa anunciou que o Estado dispõe de R$ 500 milhões em caixa para iniciar uma ação de reconstrução das rodovias em todo o Tocantins. O encontro, promovido pela União dos Vereadores do Vale do Araguaia (UVVAET), foi realizado na Câmara de Vereadores de Paraíso do Tocantins.

“Já determinei à Agência Tocantinense de Transportes e Obras que contrate pessoal para reforçar e dar mais agilidade na recuperação das estradas. Elas impactam diretamente a educação, a saúde, o setor produtivo e a mobilidade social de uma forma geral”, informou o Governador Wanderlei Barbosa.

Durante a agenda, o Governador Wanderlei Barbosa participou da inauguração da sala de apoio aos vereadores da região do Vale do Araguaia, na Câmara Municipal de Paraíso. Na ocasião, também adiantou que no próximo semestre o efetivo policial no Estado será reforçado com a atuação de mil novos policiais militares.

A proposta do Governador Wanderlei Barbosa é garantir que haja segurança pública em todas as cidades, considerando que atualmente cerca de 50 municípios tocantinenses não possuem efetivo policial. “A partir de julho todos os municípios tocantinenses terão pelo menos quatro policiais e uma viatura para garantir a segurança local”, afirmou.

O prefeito de Marianópolis, que também preside o Consórcio dos Municípios do Vale do Araguaia, Isaías Piagem, elogiou as medidas anunciadas pelo Governador. “Política se faz com atitude. Hoje há o maior número de licitações de obras já visto por parte das prefeituras graças ao senhor”, frisou.

O vereador de Caseara e presidente da UVVAET, Cleber Cavalcante, afirmou que o Governador conhece e respeita a luta dos representantes municipais. “Essa proximidade do governador com os vereadores é muito importante. Ele ouviu as nossas demandas e já prometeu dar encaminhamento porque sabe da importância, porque conhece a nossa luta e a legitimidade dos nossos pedidos”, pontuou.

Futebol

Ainda em Paraíso do Tocantins, o Governador Wanderlei Barbosa participou de um jogo de confraternização no Estádio Pereirão, entre equipes formadas pelos parlamentares.

Presenças

A agenda em Paraíso do Tocantins contou com a presença dos presidentes de Câmara dos 27 municípios que compõem UVVAET, além de senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e outras autoridades.