Porto Nacional vai sediar Torneio de Pesca Esportiva nos dias 13 e 14 de maio

Por Mychelle Tauane | Secretaria Municipal da Comunicação

13/04/2022 – Publicado às 09h54

A Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Turismo, é parceria de um dos maiores eventos de pesca esportiva do Tocantins, que será realizado nos dias 13 e 14 de maio na cidade. O Torneio de Pesca Esportiva (TPE) será aberto à sociedade e os interessados em inscrever suas respectivas equipes, compostas por até três integrantes, têm até a próxima quinta-feira, 14 de abril para garantir uma vaga na competição.

A pratica esportiva tem como proposta divulgar os benefícios do Pesque e Solte, bem como a conscientização ambiental e a inclusão do município no roteiro dos pescadores esportivos. O valor da inscrição é de R$ 300,00 e os dez primeiros colocados receberão premiações.

De acordo com os organizadores do evento, os inscritos deverão retirar seus kits no dia 13 de maio, no local onde vai ocorrer a ação (Prainha – ao lado da pista de Kart). Cada equipe terá 9 horas para cumprir as tarefas, sendo a largada às 7h e o retorno às 16h. Durante a programação serão realizados shows regionais e um circuito gastronômico na praça de alimentação.

Ao final do evento, terá premiação com troféus e brindes para os 10 primeiros colocados e a contagem será feita com a somatória, em centímetros, de até 5 peixes da espécie Tucunaré Azul (Cichla piquiti). Confira o Regulamento .A comissão organizadora do torneio é composta pelos amantes da pesca esportiva TPE Tocantins.