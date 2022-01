Duo Anavitória de Araguaína grava uma nova série na cidade

As cantoras Ana Clara Caetano e Vitória Fernandes, do duo Anavitória, estiveram nesta semana em diversos locais de Araguaína para gravar uma nova série de uma plataforma de streaming. Um dos pontos turísticos escolhidos para a gravação foi o cartão postal da cidade, a Via Lago, onde foram vistas, na última quinta-feira, 20.

As filmagens foram realizadas nos dias 19 e 20, com produção da empresa Cunhã Porã Filmes, direção de Eva Pereira e Fabrício Tadeu e produção local de Jacinta Lopes. A equipe é formada por profissionais de Araguaína, Rio de Janeiro, São Paulo e Palmas. A produção recebeu o suporte da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, Assessoria de Comunicação de Araguaína e Guarda Municipal.

As artistas de destaque nacional foram escolhidas como protagonistas de uma série que pretende retratar a trajetória de vários cantores antes da fama, em seus locais de origem. Ana e Vitória nasceram em Araguaína e viveram a maior parte da vida na cidade.

Por onde passaram

As produções da série foram realizadas em um auditório do Colégio Santa Cruz, onde estudaram e descobriram o potencial artístico, por meio de uma premiação recebida na época. A pamonharia que frequentavam, no Setor Noroeste. O pedral conhecido como “Morro do Além”, onde cantavam, e ainda pontos turísticos como a Via Lago, Parque Cimba e a Praça dos Ypês.

Aniversário da cidade

Em 2017, ano de inauguração da Via Lago, Anavitória foi uma das atrações nacionais que cantaram no local. O show reuniu mais de 50 mil pessoas e foi realizado no dia 14 de novembro, data em que se comemora o aniversário da cidade.

Anavitória

Com estilo conhecido como pop musical brasileiro, os principais sucessos da dupla são: Singular; Agora eu quero ir; Dengo; Cor de Marte; Trevo, Fica.

Anavitória conquistou o Brasil e premiações como o Grammy Latino, por “Trevo”, considerada a Melhor Canção em Língua Portuguesa e também recebeu o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, por O Tempo É Agora, lançado em 2018.