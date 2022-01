Porto Nacional começa vacinar crianças de 10 e 11 anos sem comorbidades

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

A vacinação do público com idades de 10 e 11 anos, sem comorbidades, iniciou nesta sexta-feira, 21, no Centro de Convenções Comandante Vicentão, em Porto Nacional. O imunizante começou a ser aplicado às 8h30 e estará disponível, para essa faixa etária, até as 16h30. Para recebe-lo a criança precisar estar acompanhada de um responsável e ainda apresentar, no ato da vacina, documentos como CPF, Cartão SUS e Cartão de vacina.

De acordo com a Superintendente de Saúde, Domingas Thayse, a equipe da Secretaria Municipal da Saúde de Porto Nacional já está preparada para receber esse público. “Hoje, estamos com um ambiente todo preparado, climatizado e ornamentado para receber as nossas crianças”, destaca.

Nayara Pereira foi uma das mães que levou os filhos para vacinar e conta que a iniciativa partiu das próprias crianças. “Estou muito feliz por eles terem vacinados, afinal vacinas salvam vidas. Eles estavam ansiosos por essa vacina e quando chegou a vez deles, eles mesmos tomaram a atitude e pediram para serem vacinados”, contou.

Foto: Dornil Sobrinho/Secom Porto Nacional

A pequena Maria Julia, filha da Nayara, diz que agora se sente mais protegida. “Eu me sinto muito mais protegida e quero que meus colegas também estejam protegidos com a vacina”, declarou.

Conforme a médica infectologista, Ana Therra, o imunizante evita que a doeça evolua para formas mais graves, evitando, em muitas situações a internação do paciente. “É muito importante vacinar as nossas crianças, principalmente para evitar complicações e casos graves, como internações e intubações”, alertou.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Nacional, a vacinação de crianças, com idades entre 5 e 11 anos, com comorbidades, continua. Dessa forma, os pais ou responsáveis podem leva-las ao Centro de Convenções dentro do horário estabelecido, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.