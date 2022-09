Duas associações militares manifestam apoio à reeleição da senadora Kátia

Por Ascom

Uma reunião na noite desta terça-feira (20) entre a diretoria da Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa e Pensionistas (Asmir) com a senadora Kátia (Progressistas) selou a parceria da entidade de policiais militares e bombeiros do Tocantins com a candidata à reeleição. O encontro contou também com a presença da diretoria da Associação de Praças da Polícia e Bombeiros Militares de Araguaína (APA), que já havia declarado apoio à candidatura de Kátia. Juntas, as duas entidades representam cerca de 2,2 mil profissionais da segurança pública.

Ao lado do atual presidente da Asmir, coronel Joaidson Torres de Albuquerque, do presidente afastado Capitão Sulino, e do presidente da APA, Sargento Quirino, Kátia firmou compromisso em lutar pela classe no Congresso Nacional.

“Hoje estou muito feliz em receber o apoio das duas maiores associações representantes da PM do Tocantins. Assumi compromisso com as principais demandas que os policiais militares apresentam hoje, e cumprirei minha palavra trabalhando por vocês em Brasília. No Senado, serei a representante da PM do Tocantins. Podem contar comigo”, disse Kátia.

A chegada de mais policiais militares para o lado de Kátia mostra uma tendência respaldada na presença do Soldado Alcivan, vereador de Araguaína, como segundo suplente da parlamentar. Figura respeitada na instituição, Alcivan tem possibilitado que os colegas conversem, conheçam e escutem as propostas da candidata.

Apoio também na Polícia Civil

No início da semana Kátia também foi apresentada para agentes da Polícia Civil pelo ex-vereador e candidato a deputado estadual Hélio Santana em Palmas. Kátia apresentou suas propostas para a segurança pública no Estado, e ao final tirou foto e conversou de perto com os policiais.

Candidato PM também com Kátia

Anunciado na semana passada como importante reforço em Araguaína e região, o candidato a deputado estadual Jorge Carneiro é mais um importante representante dos policiais que declarou apoio à senadora.