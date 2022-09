Irajá diz em Tocantinópolis que 2º turno “é um fato”

Por Ascom

O candidato a governador da coligação “O Futuro é Pra Já”, senador Irajá Silvestre (PSD), realizou na noite de segunda-feira, 19, o maior evento da campanha até então, em Tocantinópolis, ao lado do prefeito Paulo Gomes (PSD). A proposta mais destacada pelo social democrata na ocasião foi a construção de 40 mil casas em quatro anos, caso eleito. Entretanto, o congressista também falou sobre o processo eleitoral em si. “Essa eleição terá segundo turno, isso é um fato! E nós estaremos lá! Estou muito confiante na vitória. Vamos trabalhar com o pé no chão, sem menosprezar nenhum adversário. Continuar fazendo uma campanha limpa. Apresentando nossos projetos e ideias para o Tocantins, porque assim eu tenho feito, olhando nos olhos das pessoas, dizendo o que eu fiz e o que nós vamos fazer a partir do ano que vem. E é impressionante como o povo tem se alegrado com esse novo projeto”, discursou.