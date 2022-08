Carlesse faz primeira grande reunião de campanha ao Senado em Palmas nesta sexta-feira, 26

Da Assessoria de Comunicação

O candidato a senador Mauro Carlesse (Agir Tocantins) realiza nesta sexta-feira, 26, grande reunião de campanha em Palmas. O evento está marcado para às 19 horas, no Jardim Taquari, região sul da Capital.





A reunião contará com a presença de grandes lideranças e será oportunidade para que a população conheça as propostas de Carlesse para o mandato de senador. “Quero convidar toda a comunidade da nossa Capital para estar presente nesse grande encontro. Já estamos percorrendo o Estado, conversando com toda a população do Tocantins e o reflexo do trabalho é visto no carinho das pessoas e no nosso crescimento em todas as pesquisas. Nossos apoiadores de Palmas estão ansiosos, assim como eu, para esta reunião”, destacou Carlesse.

Na pré-campanha, Carlesse promoveu grandes reuniões nas cidades de Gurupi, Axixá e Araguaína. O ato de sexta-feira marcará a primeira grande reunião desde que oficializou o registro da candidatura a senador.

Serviço:

O que: Grande reunião – Carlesse Senador

Quando: Sexta-feira, 26; às 19 horas

Onde: – Jardim Taquari, em Palmas (T3, Rua LO-13, ponto de referência: as casinhas)