Arraiá da Capital: terceira noite terá apresentação do Grupo de Acesso, show do cantor Thiago Jhonathan e do Trio Baú

O Arraiá da Capital chega ao seu terceiro dia com uma programação para lá de especial. Nesta sexta-feira, 23, as juninas do Grupo de Acesso se apresentam na arena a partir das 19 horas, são elas: Nação Junina, Fulô de Mandacaru, Fogo na Cumbuca e Estrela do Sertão. Logo em seguida o público vai curtir um bom forró ao som de Thiago Jhonathan, que sobe ao palco principal a partir das 23 horas, e do Trio Baú. O evento acontece no estacionamento do Estádio Nilton Santos, mas quem não puder comparecer, poderá acompanhar o concurso ao vivo em três canais de transmissão.

Quatro juninas estão competindo no grupo de acesso neste ano, as duas que ficarem em primeiro e segundo lugar, subirão para o Grupo Especial. Confiram o tema das juninas que se apresentarão nesta noite:

Nação Junina: “A resistência e a fé no sertão”: a Nação Junina faz uma releitura da guerra dos canudos, o espetáculo surge a partir de um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e membros da comunidade sócio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro. A temática explora e retrata a luta do povo sertanejo em busca de uma vida melhor e com as adversidades de resistir a guerra criada pela elites da época, com a destruição.

Fulô de Mandacaru: “Na terra do São João a Fulô faz a Festa”: vindo das origens do São João, a junina conta a história de como foi formada a festa de São João no Brasil até os dias de hoje como manifestação cultural.

Fogo na Cumbuca: “A fé que move montanhas”: uma história que se passa na cidade de Joio Santo, onde moradores dependem do plantio, da colheita e dos derivados do trigo. O que chama a atenção nesse povo é a fé que eles depositam em três animais sagrados. O peixe, a ave e o jumento.

Estrela do Sertão: “Predestinado” Vicente Jacó levará o legado de seu pai, Raimundo Jacó, o ícone vaqueiro nordestino mais conhecido desse país, que é sinônimo de bravura e coragem.

Programação Musical

A partir das 23 horas, o cantor Thiago Jhonathan – ex-Forró Boys e o ‘Trio Baú animarão a festa. Atração nacional conhecida dos palcos tocantinenses com seu ex-grupo Forró Boys, cantor, compositor, instrumentista, Thiago Jhonathan ‘TJ’ tem um estilo musical moderno e diferente. Sertanejo, pop, dance music, zouk, reggaeton, pop rock e a música gospel se fazem presentes nas suas composições, interpretações e apresentações.

Já o Trio Baú surgiu em Palmas, formado por Rubão Ayres, Mauro Becker e Gil, idealizado com a intenção de fomentar e divulgar o autêntico forró pé de serra. A banda apresenta canções expressivas, que retratam o cotidiano, a vida e os costumes do povo brasileiro e conhecidas pelo público regional.

Coreto do Forró

E para aqueles que adoram dançar um bom forró, o Coreto do Forró é o lugar ideal. Localizado no centro da cidade cenográfica do Arraiá da Capital, remete às praças típicas das cidades do interior. É nesse espaço que as bandas de forró se apresentam, levando o autêntico arrasta-pé e proporcionando momentos de diversão e descontração para os amantes da dança. Confira a programação desta sexta-feira, 23:

19h30: Núbia Dourado

21 horas: Music Class

Assista o 31º Arraiá da Capital de casa

Quem não puder comparecer na programação poderá acompanhar o concurso de onde estiver e ficar por dentro das apresentações que acontecerão na cidade cenográfica. A transmissão do 31º Arraiá da Capital poderá ser assistida pela internet, ao vivo, através do portal G1 Tocantins, Canal do Youtube da Prefeitura de Palmas e TV Assembleia, canal 10.2 HD.