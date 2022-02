Distrito de Luzimangues vacina crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades nesta terça-feira, 1º

Texto: Secom/Prefeitura de Porto Nacional

A prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), informa que nesta terça-feira, 1º, acontecerá a vacinação contra a Covid-19 em crianças com idade de 5 a 11 anos com e sem comorbidades, no Distrito de Luzimangues. A aplicação do imunizante acontecerá na Escola Municipal Jacinto Bispo, no horário das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

A secretária municipal de saúde, Lorena Martins ressalta que a imunização das crianças é um passo importante no controle da disseminação do vírus. “A colaboração dos pais ou responsáveis é de fundamental importância nesse processo, pois não podemos ignorar o quão grave essa doença é, e somente vacinadas, as crianças estarão seguras”, enfatiza.

Para receberem os imunizantes, os menores precisam estar acompanhados pelos pais ou responsáveis, que deverão apresentar os seguintes documentos: CPF ou cartão SUS e cartão de vacina.