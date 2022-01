Governador Wanderlei Barbosa proporciona mais de 1,5 mil títulos definitivos para moradores de Palmas; com 100 dias à frente da gestão do Estado

Texto: Secom/Governo do Tocantins

No momento em que completa 100 dias à frente da gestão, neste domingo, 30, o governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, proporcionou garantia social e jurídica ao entregar 570 títulos urbanos definitivos de propriedade para moradores da Quadra Arso 131 (antiga 1.303 sul), em Palmas. A ação faz parte da política de regularização fundiária do Governo do Tocantins, que visa garantir o direito à moradia de milhares de famílias que moram em áreas ainda não regularizadas em todo o Estado.

O programa de regularização fundiária do Governo do Estado é colocado em prática por meio da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias, em parceria com o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO).

“Nós sabemos da importância de termos o documento da nossa casa, e isso nos dá mais segurança e dignidade. O Estado continuará a oferecer à população serviços de qualidade. Eu estou muito feliz em poder proporcionar isso a cada família”, frisou o Governador, reafirmando a disposição em avançar com políticas públicas para proporcionar o acesso da população a todos os serviços públicos.

Com a entrega deste domingo, já são mais de 1,5 mil famílias beneficiadas com títulos definitivos de moradia em vários setores da capital tocantinense.

A ação promove reconhecimento legal da posse das residências e os direitos decorrentes da condição de cidadão e morador formal da cidade, além de possibilitar a melhoria gradativa das habitações e das condições de moradia por parte do poder público.

O presidente da Associação dos Moradores da Quadra Arso 131 e um dos beneficiados com o documento, José Rodrigues Ribeiro, agradeceu ao Governador por promover a regularização dos imóveis e destacou a importância da ação.

O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Roniclay Alves de Morais, que representou o presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargador João Rigo Guimarães, destacou a importância do programa de regularização fundiária e frisou que o Judiciário participa não como órgão julgador, mas como indutor de políticas públicas, apoiando as atividades do Estado e dos municípios com relação à regularização fundiária.

O presidente da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias, Aleandro Lacerda, destacou que a determinação do Governador é proporcionar essa regularização em todo o Estado.

Copa do Craque

Ainda neste domingo, 30, o governador Wanderlei Barbosa prestigiou a final da XXXV Copa do Craque, em Gurupi, no sul do Estado. A partida foi realizada no campo do Setor Nova Fronteira. Na oportunidade o Governador participou da entrega de troféus ao campeão e ao vice-campeão do campeonato e reafirmou o seu compromisso em incentivar o esporte em todo o Tocantins, inclusive citou a disposição em criar a pasta dos Esportes. “O esporte é fundamental porque ele tira os nossos jovens da ociosidade e também proporciona uma vida saudável”.

O evento contou com a presença de deputados estaduais, vereadores, secretários de Estado e município e outras autoridades.