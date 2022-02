Em live com educadores, governador Wanderlei Barbosa reforça valorização dos servidores e necessidade de cuidados redobrados contra a covid-19

Texto: Secom/Governo do Tocantins

O papel do educador na retomada das atividades escolares 100% presenciais, após dois anos de impactos causados pela pandemia do novo Coronavírus, e a valorização dos servidores da Educação foram elencados pelo governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, na manhã desta terça-feira, 1° de fevereiro, durante uma live com a equipe técnica da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) e educadores de toda a rede de ensino.

A live, que teve como tema Programa de Recomposição das Aprendizagens – Recomeçar, antecede o retorno das aulas na rede de ensino estadual, previsto para o dia 14 de fevereiro.

“Temos que ter todo o cuidado nesse recomeço, temos que nos readaptar nesse momento. As escolas sofreram grande impacto nesses dois anos de pandemia e estamos dispostos a lutar muito junto com toda a nossa equipe de educação para recomeçarmos de maneira correta e com segurança que é o mais importante nesse momento”, destacou o Governador.

O Chefe do Executivo Estadual destacou ainda a importância da vacina. “Graças a Deus, a vacinação diminui a força do vírus no organismo da pessoa e diminui também o número de óbitos. Isso traz um conforto. Mas a pandemia está ativa ainda, tivemos recorde de casos de infecção e, neste mês, já perdemos mais de 30 vidas tocantinenses. Isso nos preocupa e incomoda bastante. Quero que todos tenham essa consciência, essa preocupação. Os senhores são formadores de opinião, transmitam aos nossos estudantes a necessidade de vacinar e aos seus pais também”, reforçou.

O Governador reforçou também que o Estado seguirá honrando com o pagamento de benefícios adquiridos pelos servidores. “No final de 2021, nós pagamos benefícios reprimidos até mesmo àqueles que estavam aposentados há algum tempo. Isso nos alegra muito, poder reconhecer o trabalho dos nossos profissionais de Educação que lutaram por mais de 30 anos em uma sala de aula ensinando e aqueles que estão vigentes no seu trabalho. Nós queremos continuar valorizando o nosso servidor”, ressaltou.

Com o aumento de recursos para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o Governador assegurou mais investimentos na rede estadual. “Nós queremos que nossos servidores, tanto contratados quanto efetivos, tenham por parte do Governo, o carinho, o cuidado, o respeito para que não tenham perdas, não tenham prejuízos e que recebam os seus direitos como progressões e data-base”, frisou o Governador, acrescentando que autorizou a contratação de psicólogos e assistentes sociais para atuarem diretamente com a comunidade escolar.

Recursos também foram anunciados pelo Governador com destaque para os R$ 10 milhões que serão repassados diretamente às associações das escolas para pequenos reparos em aproximadamente 80 unidades; R$ 70 milhões que já estão em execução na construção e na ampliação de escolas; e mais R$ 54 milhões para reformar e recuperar mais escolas, cujos processos já estão sendo licitados; além do aumento do repasse dos recursos do transporte escolar para os municípios.

Recomeçar

A live teve como tema o Programa de Recomposição das Aprendizagens – Recomeçar, a ser desenvolvido de forma sistemática em todas as escolas da rede estadual de ensino, durante o primeiro semestre letivo, com formações, avaliações e reflexões sistemáticas sobre todas as fases. O programa será executado visando adequar as habilidades e as competências dos estudantes ao ano ou à série em que ele está matriculado.

“O Recomeçar é enfrentar os prejuízos educacionais causados pela pandemia. A área mais afetada na pandemia é a educação e nós percebemos que não poderíamos retomar as atividades sem ter um programa que realmente faça a diferença no ambiente escolar. Pedimos o engajamento de todos os servidores nesse acolhimento dos nossos alunos”, ressaltou o titular da Seduc, Fábio Vaz.