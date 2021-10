Diretoria de Saúde realiza atendimento multiprofissional a servidores em tratamento pós-covid

Com vistas a melhorar o atendimento aos servidores da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e da necessidade de enfrentamento das sequelas da Covid-19, a Diretoria de Saúde (Disau) da Casa tem oferecido suporte clínico de uma equipe multiprofissional nas áreas de clínica geral, fisioterapia e psicologia a servidores e dependentes que tiveram problemas de saúde provocados pelo novo coronavírus.

O reforço nas áreas de fisioterapia e psicologia foi uma necessidade do setor, que teve de ampliar o atendimento nessas especialidades. Coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho da Casa, Mara Silveira comentou que a maioria dos pacientes que procuraram o departamento médico durante a pandemia foi encaminhada para tratamento fisioterapêutico pós-covid, para sessões de fisioterapia respiratória e também para acompanhamento psicológico.

A psicóloga Greyce Ferreira, que atende servidores da Aleto desde 2009, viu a demanda crescer mais de 20% com o surgimento de distúrbios, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e aumento nos casos de depressão nos diagnósticos realizados. Ela apontou o isolamento social e o enfrentamento do luto como principais causas para o agravamento dos quadros analisados.

“Não paramos o nosso atendimento na pandemia. Nosso trabalho teve que ser intensificado para acolher novos pacientes e manter o suporte dos que já eram acompanhados. Realizamos as avaliações psicológicas respeitando nossa linha de trabalho, com privacidade e ética profissional. O importante é que conseguimos obter resultado positivo diante dos diagnósticos, com a realização das sessões de psicologia, solucionando alguns casos, tratando as crises e fazendo os devidos encaminhamentos”, destacou a profissional.