Terceira recarga do Cartão do Estudante estará liberada a partir de segunda, 18

Começam a ser feitas na próxima segunda-feira, 18, das 13 às 19 horas, a terceira etapa de recargas do Cartão do Estudante, referente a outubro e novembro de 2021. Para recarregar, os alunos beneficiários devem se dirigir ao prédio da Fundação da Juventude de Palmas, sediada no Parque Cesamar, munidos da carteirinha estudantil do Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Palmas (Seturb) e documento com foto.

As carteirinhas dos estudantes devem ser desbloqueadas pelo Seturb, para que a recarga seja liberada. Se o aluno deixar de recarregar por dois meses seguidos, perderá o benefício.

Atualmente o programa contempla mais de 170 alunos universitários e técnicos federais. Quando o edital foi lançado, muitas universidades estavam com aulas remotas. Com o retorno das atividades presenciais, já está sendo viabilizado o edital para o próximo semestre, de forma a beneficiar um maior número de estudantes de níveis técnico e universitário.