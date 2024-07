Governo do Tocantins encerra primeira etapa de vacinação contra brucelose com 94,21% de cobertura vacinal

A primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose, que teve início em janeiro e encerrou no último dia 30 de junho, trouxe resultado animador para o controle da doença no Tocantins, que atingiu o índice de cobertura vacinal de 94,21% das bovídeas (fêmeas das espécies bovina e bubalina), entre 3 e 8 meses de idade, totalizando 547.517 bezerras vacinadas. Os dados foram divulgados pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) nesta terça-feira, 16.

O presidente da Adapec, Paulo Lima, comemorou o resultado. “Esse índice retrata a preocupação e o compromisso dos produtores rurais do nosso Estado, que cumpriram o seu papel em garantir a sanidade do rebanho, principalmente por se tratar de uma doença que pode ser transmitida ao ser humano”, pontua Paulo Lima.

A responsável pelo Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (Pecebt), Carolina Silveira Ozório, explica que os produtores tiveram os seis primeiros meses de 2024 para vacinar e mais 10 dias para realizar a declaração de vacinação nos escritórios da Adapec.

“Aqueles que deixaram de vacinar e comprovar a vacinação na Agência serão multados no valor de R$ 5,32 por animal não vacinado, R$ 127,69 por propriedade não declarada e ficarão com a ficha de movimentação de rebanho bloqueada até a regularização. E é importante ressaltar que as bezerras não vacinadas e acima de 8 meses de idade deverão ser obrigatoriamente vacinadas com a BR51”, explica Carolina Silveira.