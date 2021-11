Deputado Nilton Franco é eleito vice-presidente do Parlamento Amazônico

Dentro da 24ª edição da Conferência da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), o deputado Nilton Franco (MDB) foi eleito vice-presidente do Parlamento Amazônico.

A eleição aconteceu na tarde dessa quarta-feira, 24. À frente da nova diretoria está a deputada Edna Auzier (PSD-AP), que já ocupava a vice-presidência na atual gestão.

Franco destacou a importância do Parlamento, e já estuda levar para o Tocantins algumas ideias e projetos apresentados no encontro.

“Quero parabenizar toda a nova diretoria e colocar o Tocantins à disposição para esta nova etapa. Que sejamos fortes não somente no discurso, mas também nas ações! Parabéns a todos!”, disse Nilton Franco.

Representatividade

Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), o deputado Antonio Andrade (União Brasil) também ressaltou a importância da representatividade tocantinense dentro da instituição.

“O deputado Nilton Franco é um parlamentar atuante. Já fez parte da Mesa Diretora do Parlamento Amazônico; portanto, tem bagagem para discutir a Amazônia e seus problemas. O Tocantins é um dos nove Estados que integram a Amazônia Legal, tem cadeira cativa na diretoria e queremos contribuir para o fortalecimento do Parlamento Amazônico, que é mais um instrumento de apoio aos parlamentares da região”, pontuou.

Conferência

A 24° Conferência da Unale acontece em Campo Grande (MS) e segue até o dia 27 de novembro. Além do deputado Nilton Franco e do presidente Antonio Andrade, esteve presente no primeiro dia de evento o deputado Ricardo Ayres (PSB).