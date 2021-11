Nova Rosalândia recebe ambulância adquirida com emenda destinada pelo deputado Léo Barbosa

O município de Nova Rosalândia recebeu durante esta sexta-feira, 26, uma nova ambulância para melhor atender as demandas de saúde dos moradores. O veículo foi adquirido com emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Léo Barbosa (SD).

Durante a solenidade de entrega, que contou com a presença do Prefeito Professor Enoque Portilio, do vice-prefeito Cícero da Silva, vereadores e secretários, o parlamentar destacou a necessidade de continuar buscando o fortalecimento do sistema de saúde e que isto tem sido uma de suas prioridades quando vai destinar os recursos das emendas.

“Ao longo do mandato tenho priorizado recursos para a saúde, porque sei da importância para a qualidade de vida dos tocantinenses. Os últimos dois anos evidenciaram ainda mais o quanto o SUS (Sistema Único de Saúde) é necessário para garantir que todos tenham acesso a consultas e tratamentos de saúde de qualidade, e o objetivo é sempre fazer com que os recursos cheguem na ponta, para quem mais precisa”, disse Léo.

Na ocasião também foram entregues cestas básicas à famílias em situação de vulnerabilidade social, adquiridas com emenda parlamentar destinada por Barbosa. Além disso, foi realizada uma partida de futebol com o time da cidade.