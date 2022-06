Deputado Júnior Geo propõe a reestruturação e organização HRPN para porte 3

Por Marimar Aiala

O deputado estadual Professor Júnior Geo (PSC) solicitou ao governo do Estado, a reestruturação e organização do Hospital Regional de Porto Nacional (HRPN) para elevação de porte 2 para porte 3. Requerimento nesse sentido foi enviado à Secretaria de Estado da Saúde.

Demanda maior

De acordo com o parlamentar, a atual estrutura do HRPN não tem conseguido suportar a demanda dos 13 municípios da região Amor Perfeito e seus distritos visto ser insuficiente para desempenhar a assistência necessária de saúde à população.

Mais leitos

“Os hospitais de porte 3 dispõem de 151 a 500 leitos, atendendo de forma mais satisfatória a população da região, cumprindo seu objetivo de salvar vidas, desenvolver a prevenção de doenças e assistir a saúde de pacientes que tratam em domicílio” – destaca Geo.

Amor Perfeito

O Hospital Regional de Porto Nacional é uma unidade hospitalar imprescindível para o atendimento da região de Porto, abrangendo os municípios de Brejinho de Nazaré, Chapada da Natividade, Fátima, Ipueiras, Mateiros, Monte do Carmo, Natividade, Oliveira de Fátima, Pindorama do Tocantins, Ponte Alta do Tocantins, Santa Rosa do Tocantins e Silvanópolis.

Dever

Segundo o deputado Professor Júnior Geo, essa reestruturação do Hospital Regional de Porto Nacional é necessária e levará o Estado do Tocantins a cumprir com seus deveres constitucionais, conforme artigo 2º e artigo 146º da Constituição Estadual que determina assistência de saúde de qualidade ao cidadão” – conclui o parlamentar.