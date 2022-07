Deputado Gutierres solicita manutenção e reforma de diversos prédios públicos em Gurupi

Buscando melhor condição de trabalho para os servidores públicos e para a população atendida, o deputado Gutierres Torquato solicitou ao Governo do Estado do Tocantins, através de requerimento, a reforma e manutenção de prédios públicos em Gurupi.

Na tarde desta terça-feira, 29, o Deputado Estadual Gutierres Torquato apresentou requerimento solicitando a realização de reforma e manutenção dos prédios públicos do Estado no município de Gurupi – TO, em especial dos prédios do DETRAN, Ruraltins, ADAPEC, AGETO, SINE, PROCON e da SEINFRA.

“Nós fizemos essa solicitação pensando no servidor público, em dar uma condição digna de trabalho para essas pessoas que tanto fazem pela cidade de Gurupi”, destacou Gutierres ao falar sobre o requerimento.

Gurupi é a terceira maior cidade do Tocantins, está localizada, é um importante eixo econômico para o estado e está localizada no núcleo da ferrovia Norte-sul. É um município de extrema relevância para Tocantins e estes órgãos públicos instalados na cidade precisam de boas condições para atender a população de Gurupi e região.

Por alguns desses prédios estarem deteriorados, existe a necessidade de manutenção e, como um representante do povo, o deputado buscou através do requerimento apontar a importância de olhar para estes servidores e as suas condições de trabalho.