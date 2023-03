Deputado Federal Antonio Andrade destina R$ 5 mil para Cursinho Popular em Porto Nacional

.

O Deputado Federal campeão de votos pelo Tocantins, Antonio Andrade (Republicanos), participou com sua esposa, Virgínia Andrade, na noite desta quinta-feira, 2, em Porto Nacional, do lançamento do Cursinho Popular em 2023. Padrinhos do projeto, o casal se reuniu com estudantes ‘concurseiros’, ex-alunos aprovados, e apoiadores voluntários do cursinho. O evento que aconteceu na Escola Estadual Pedro Ludovico Teixeira, no setor Novo Planalto.

O curso idealizado pelo professor Sebastião, auxilia de forma gratuita jovens, especialmente, em vulnerabilidade social, na aprovação em concursos públicos e, no ingresso em universidades.

Na ocasião, o parlamentar anunciou a destinação de R$ 5 mil para custeio do pagamento de professores, que serão contratados para ampliar a oferta de disciplinas para os inscritos.

O idealizador do Projeto, professor Sebastião, afirmou que o curso está sendo desenvolvido há 20 anos, e que, ao longo desse período, “milhares de alunos foram beneficiados, conquistando êxito em processos seletivos de universidades e concursos públicos diversos. A ideia surgiu com o objetivo de viabilizar, por meio da educação, a transformação na vida das pessoas. Fico grato em poder contar com apoiadores voluntários que contribuem para que eu continue executando essa ação tão importante. Agradeço a cada padrinho do projeto, em especial, ao deputado federal Antonio Andrade e sua esposa, Virgínia Andrade, que sempre apoiaram a manutenção deste trabalho”.

Em seu discurso, Antonio Andrade, destacou o poder da educação em transformar a vida das pessoas. “Esse é um projeto de educação e sociedade mais justa, pois incentiva e proporciona oportunidades a quem não tem, e essa iniciativa tem sido um espaço de referência em ação social há muito tempo em Porto Nacional. Pelas razões mencionadas que me proponho a sempre apoiar e contribuir de forma efetiva para a manutenção desse importante instrumento de inclusão social. Tenho ciência que o recurso anunciado será muito bem aplicado, impactando positivamente no aprendizado de cada um dos participantes”, pontuou o parlamentar.

As aulas acontecerão semanalmente na Escola Estadual Pedro Ludovico Teixeira. Para participar, o interessado deve preencher uma ficha no local com seus dados pessoais e fazer uma doação de alimentos não perecíveis, que serão posteriormente doados para famílias carentes.

Presenças no evento Doutor Antônio, delegado de Polícia; pastor Valter, pastor presidente da igreja Assembleia de Deus de Madureira em Porto Nacional e Região; Thalya, aluna do Cursinho Popular aprovada no Concurso da PM. Pastor Divino, da igreja Assembleia de Deus de Madureira; Suleima Cristina, diretora do Colégio Pedro Ludovico Teixeira.