Deputado Antonio Andrade pede melhorias em rodovias do Estado e põe em pauta data-base do TJ

Texto: Secom dep Antonio Andrade

Na manhã desta terça-feira, 08, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, apresentou requerimentos solicitando ao Governo do Estado, recuperação da TO-010, entre os municípios de Palmas e Tocantínia, e da TO-342, trecho entre Tocantínia e o entroncamento com a BR-010, em Aparecida do Rio Negro.

Ele ainda requereu pavimentação asfáltica da rodovia estadual TO-130, no trecho entre Pindorama do Tocantins e o entroncamento com a TO-010 que liga ao município de Chapada da Natividade.

Foi solicitado também a instalação de uma Banca de Identificação no município de Aliança do Tocantins e patrulhamento Militar ostensivo e contínuo na cidade de Wanderlândia.

Após o pedido de recuperação da Transcolinas, por parte das deputadas, Amália Santana e Vanda Monteiro, o Presidente defendeu a federalização de alguns trechos de rodovias do Estado.

“Eu não tenho dúvidas Deputadas que o pedido de duas extraordinárias parlamentares vai ser atendido pelo Governador o mais rápido possível, mas a saída é a federalização, tem um Projeto de Lei que tramita aqui na Casa, que pretende federalizar, entregar para União, os trechos de Silvanópolis a Porto Nacional, de Porto a Palmas, de Couto Magalhães a Colinas e de Colinas a Palmeirante”, lembrou Antonio Andrade.

Outro tema que ocupou boa parte da manhã no Parlamento Estadual foi a votação da Data-base dos servidores do Judiciário. Foi aprovado por unanimidade uma correção de perdas inflacionárias de 9% referente ao período de 2018-2020.