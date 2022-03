Equipe da PM evita que jovem se jogue de passarela entre Pedro Afonso e Bom Jesus do Tocantins

Texto: Ascom 3º BPM | Edição: Luana Barros | Revisão Textual: Luana Barros

01/03/2022 – Publicado às 23:36

Na noite de domingo, 27, uma equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar evitou que uma jovem de 22 anos se jogasse da passarela Modesto e Rosária Sales, que tem cerca de 50 metros de altura e fica sob o rio Sono, entre os municípios de Pedro Afonso e Bom Jesus do Tocantins.

O resgate ocorreu após a Polícia Militar ser acionada e comparecer ao local, onde o vigilante tentava evitar que a moça pulasse. Diante da situação, os militares do serviço operacional conversaram pacientemente com a vítima, que relatou “estar cansada da vida que levava e que não desejava mais viver”, e conseguiram convencê-la a desistir de seu intento. Na sequência, com muita dificuldade, conseguiram retirá-la por um buraco da tela pelo qual havia passado para a parte externa da passarela.

Após o resgaste, a guarnição da Polícia Militar levou a jovem para sua residência em Pedro Afonso e a deixou aos cuidados de sua família.

O comandante do 3º BPM, tenente-coronel Dernivaldo da Costa Tirello, parabenizou os militares que participaram do resgate – sargento Paulo Dagmar de Oliveira e cabo Paulo Roberto Alves da Silva – pelo profissionalismo e sensibilidade que tiveram ao logo do atendimento à moça, evitando aquilo que poderia se tornar uma tragédia.