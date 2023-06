Deputado Antonio Andrade participa da comemoração dos 47 anos da Associação de Moradores do setor Vila Nova

Os 47 anos de existência da Associação de Moradores do Setor Vila Nova, em Porto Nacional, foram celebrados hoje, 24 de junho com muita alegria na sede da entidade. Para comemorar em grande estilo, um delicioso coffee break com bolos, frutas e outros ítens foi servido para degustação dos presentes.

Centenas de moradores, lideranças políticas e autoridades participaram da festa, dentre eles, o deputado federal mais votado do Tocantins nas últimas eleições, Antonio Andrade.

O parlamentar, se emocionou ao falar sobre a memória afetiva que possui com o local, pois seu pai Antônio Poincaré (in memorian), ajudou na construção da Associação. “É um prazer estar aqui nesta manhã com pessoas tão batalhadoras e engajadas. E é com muita honra que falo dessa Associação criada em 1976 na gestão do meu pai Antônio Poincaré, enquanto era o prefeito municipal, e ele ajudou nessa construção. Me alegro pois eu também sempre estive presente e atuante nas demandas em que fui solicitado pela comunidade local. Tudo é fruto de um esforço conjunto, e seguirei reconhecendo a necessidade das pessoas, e buscando recursos para realizá-las”, pontuou, Antonio Andrade.