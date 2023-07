Deputado Antonio Andrade emite Nota de Pesar pelo falecimento do ex-governador Siqueira Campos

O Deputado Federal Antonio Andrade, emitiu Nota de Pesar pelo falecimento do ex-governador Siqueira Campos. Confira:

Com profundo pesar, recebi agora a notícia do falecimento do meu amigo e ex-governador Siqueira Campos.

Um líder nato, um político visionário que sempre demostrou liderança e comprometimento com o desenvolvimento do nosso Estado.

Com muita luta e determinação, na Constituinte de 88, o eterno Governador foi pioneiro da concepção do estado do Tocantins, se tornando uma figura emblemática, respeitada e admirada pela sua visão de futuro.

Siqueira Campos ficará marcado nas mentes e nos corações dos tocantinenses pelo cuidado, atenção e carinho com que sempre tratou a todos, principalmente aqueles que mais precisavam.

Siqueira escreveu seu nome na história, e além de ter criado o Estado, planejou e fundou a capital Palmas.

O Tocantins perde uma de suas maiores referências, sendo um exemplo máximo de amor, respeito e delicadeza.

Com certeza, será eternizado na história e na vida do povo tocantinense, pelo seu exemplo de integridade e dedicação ao serviço publico.

Muito obrigado por realizar o sonho de todos os tocantinenses!

Nesse momento de comoção, rogo a Deus para que conforte os filhos, familiares e amigos.

Deputado Federal Antonio Andrade e família