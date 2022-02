Deputado Antonio Andrade destina recursos para implantação da Delegacia de Combate a Crimes Rurais

Texto: Ascom | Deputado Antonio Andrade

24/02/2022 – Publicado às 02:55

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Antonio Andrade, participou na manhã desta quarta-feira, 23, no auditório da Casa de Leis, de um encontro com agropecuaristas da região do Vale do Araguaia, no qual defendeu a implantação de uma Delegacia de Combate à Crimes Rurais no Tocantins (Deleagro) e de uma patrulha rural.

A Deleagro e o patrulhamento terão a missão de reprimir e investigar crimes como: furto de animais do campo (abigeato), investigar e reprimir roubos e furtos de insumos, defensivos e maquinários agrícolas, além de registrar e investigar crimes de violência.

Segundo o Secretário de Segurança Pública do Estado, Wlademir Costa, já está em andamento um estudo para a criação da Delegacia. Já o comandante geral da Polícia Militar, coronel, Júlio Manoel da Silva Neto, explicou que já existe uma patrulha rural e que é preciso ampliar sua área de atuação.

Sensível à demanda dos agropecuaristas, prefeitos e população em geral, o deputado Antonio Andrade garantiu uma emenda de sua autoria para aquisição de veículos para a nova delegacia.

“Já coloquei recursos das minhas emendas à disposição. A implantação desta delegacia, e da patrulha rural, é de grande importância para o homem do campo. Eu quero ver a delegacia e a patrulha rural atendendo o produtor e o pecuarista, recursos para iniciar o funcionamento já estamos garantindo.”, destacou Andrade.

Presenças

Além do presidente da AL-TO, Antônio Andrade, o secretário de segurança pública, Wlademir Costa, o comandante geral da Polícia Militar, coronel, Júlio Manoel da Silva Neto, também estavam presentes a vice-prefeita de Paraíso do Tocantins, Raquel Ogawa da Silva, que também é agropecuarista, os prefeitos Nezita (Monte Santo), Flavão (Divinópolis), Adauto (Chapada de Areia), Geciran (Dois Irmãos), Manoel Moura (Abreulândia), Marquinhos (Araguacema) e o presidente do Consórcio de Prefeitos do Vale do Araguaia, Isaías Piagem (Marianópolis) e os produtores rurais.