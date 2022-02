Na escola Delza da Paixão, Ronivon anuncia melhorias nas Escolas Municipais, com R$565 mil de emenda da senadora Kátia Abreu

Texto: Secom | Prefeitura de Palmas

24/02/2022 – Publicado às 01:26

Modernidade, conforto e uma educação básica de qualidade, é com esse lema que a prefeitura de Porto Nacional vem reestruturando e melhorando toda a rede municipal da educação, com a padronização e climatização em mais de 70% das escolas municipais. A primeira escola que passará por essa readequação será a escola municipal Delza da Paixão, localizada no Setor São Vicente. O anuncio do prefeito Ronivon Maciel, foi proferido durante evento de entrega de mobiliários, realizado na segunda-feira, 21, na unidade escolar.

De acordo com Ronivon Maciel, os recursos, na ordem de R$ 565 mil, provenientes de Emenda Parlamentar da senadora Kátia Abreu, já estão na conta da Prefeitura e a expectativa é de que em até 60 dias, as obras sejam iniciadas. Dentre as modificações na escola Delza da Paixão estão a troca do piso, janelas, pintura, revestimento, dentre outras adequações.

Para a Secretária Municipal da Educação, Helane Dias, a reforma fará a diferença também no ensino e na aprendizagem. “O coração fica transbordando de alegria por ter a oportunidade de proporcionar para escolas como a Delza da Paixão, uma infraestrutura adequada, principalmente após o retorno das aulas presenciais. Sabemos da grande dificuldade que os profissionais têm nas adequações desses espaços tão necessários para o ensino e aprendizagem. Iremos iniciar pela escola Delza da Paixão, porém, outras escolas terão adequações para que o trabalho pedagógico seja realizado com alegria, satisfação, qualidade de vida e qualidade na educação portuense”, pontuou.