Deputado Antonio Andrade destaca potencial do Programa Estadual de Fortalecimento da Economia

16/03/2022 – Publicado às 18h27

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins deputado Antonio Andrade (União Brasil) ao lado de outros parlamentares estaduais, federais e municipais, participou da solenidade de entrega da segunda etapa do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego. O evento foi realizado na tarde desta terça-feira, 15, no auditório do Palácio Araguaia, na presença de autoridades federais, estaduais e municipais.

Durante a solenidade, o Governador Wanderlei Barbosa liberou cerca de R$ 21,4 milhões para 41 municípios tocantinenses. O valor corresponde à primeira parcela do total de R$ 63,9 milhões que fazem parte desta etapa do Programa, coordenado pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto). Os cerca de R$ 42 milhões restantes serão divididos em duas parcelas e repassados posteriormente.

Em seu pronunciamento, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins deputado Antonio Andrade falou sobre a importância do Programa, na geração de emprego e renda, e destacou o trabalho dos parlamentares no processo de aproximação entre os prefeitos e o Governo do Estado.

“Sinto-me agradecido por participar desse momento. É dessa integração que os municípios necessitam: dinheiro na conta para a geração de obras e de empregos”, disse o deputado Antonio Andrade presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins no pronunciamento.

Presenças

No evento no Palácio Araguaia esteve o Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins Deputado Antonio Andrade, também participaram do evento o deputados: Amélio Cayres (solidariedade), Cleyton Cardoso (PTC), Eduardo do Dertins (Cidadania), Eduardo Siqueira Campos (DEM), Fabion Gomes (PL), Jair Farias (MDB), Issam Saado (PV), Luana Ribeiro (PSDB), Olyntho Neto (PSDB), Valdemar Júnior (MDB) e Valderez Castelo Branco (PP).

Programa

No total geral, o Programa vai transferir investimentos no valor de R$ 278 milhões, para aplicação em obras estruturantes nos municípios. O Governador Wanderlei Barbosa garantiu que os 139 municípios tocantinenses serão atendidos.

Os recursos são provenientes do Governo do Tocantins, no entanto as prefeituras têm liberdade e autonomia para indicar as obras prioritárias em conformidade com as necessidades locais.