Deputado Antonio Andrade busca soluções para o Aeroporto de Porto Nacional em audiência com ministro Silvio Costa Filho

Na busca por melhorias na infraestrutura aeroportuária, o Deputado Antonio Andrade (Republicanos) realizou uma audiência crucial com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, nesta quarta-feira, 20 de março. O foco do encontro foi discutir medidas para impulsionar o desenvolvimento do Aeroporto de Porto Nacional, uma peça que era vital na conectividade regional e no estímulo econômico do Tocantins.

Durante a audiência, o Deputado Andrade destacou a importância da retomada do Aeroporto para a região, enfatizando seu potencial para impulsionar o turismo, facilitar o transporte de cargas e passageiros, e fortalecer a economia local.

O ministro demonstrou receptividade às demandas apresentadas pelo deputado, comprometendo-se a estudar medidas para a reabertura do aeroporto. Entre os pontos discutidos, estão investimentos em infraestrutura, como por exemplo, o alargamento da pista de pouso.

“O deputado Toinho, que tem feito um belo trabalho no Congresso Nacional, vem trazer pra gente uma demanda do aeroporto da cidade, um aeroporto que já foi muito estratégico para o desenvolvimento da região. Infelizmente, nesses últimos anos ele ficou inoperante. Nós estamos dialogando com a ANAC e vamos iniciar uma discussão para discutir o projeto aqui no Ministério, para que a gente possa voltar a viabilizar esse aeroporto como instrumento de desenvolvimento para a região. Até porque, onde o avião pousa, a cidade decola”, afirmou Silvio.

“Agradecer o amigo Silvio Costa Filho, nosso ministro de Portos e Aeroportos do Republicanos. Um grande amigo que a gente tem a honra de dizer que é o orgulho do nosso partido. Ele que está me dando a oportunidade de trazer uma demanda de Porto Nacional, demanda essa que também é do Tocantins. Muito obrigado”, afirmou Andrade.

Além disso, foram abordadas questões relacionadas à segurança e regularidade das operações aéreas, visando garantir um ambiente seguro e confiável para os trabalhadores que mais à frente, irão trabalhar no aeroporto.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade