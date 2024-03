Evento de filiações do Republicanos em Palmas reúne multidão

Maior encontro da história da sigla no Tocantins, contou com a presença de grandes nomes, incluindo o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, o governador Wanderlei Barbosa e o deputado federal Antonio Andrade

O diretório estadual do Republicanos no Tocantins, promoveu nesta sexta-feira, 22, um grande ato de filiação. O evento realizado na capital Palmas, sob a condução do governador Wanderlei Barbosa, presidente estadual do partido, contou com a participação de mais de 3.000 pessoas.

A reunião marcou o pontapé inicial para as eleições de 2024. Também estiveram presentes deputados federais, estaduais, prefeitos e lideranças de todo o Estado.

Filiação Republicanos 10

Centenas de pré-candidatos que estão se preparando para disputar cargos em prefeituras e câmaras municipais se filiaram ao Republicanos, fato comemorado pelo líder da sigla, Marcos Pereira, que deu boas vindas aos novos correligionários.

Ampliação da representatividade da legenda nos municípios tocantinenses

Em sua fala, o governador Wanderlei Barbosa, afirmou que o Republicanos tem buscado com empenho fortalecer a representatividade do partido, construindo uma base sólida para impulsionar melhorias significativas nos municípios tocantinenses. Pois, o partido é comprometido com a construção de um futuro próspero para o Estado. “No Republicanos tem cuidado, respeito e coerência”, concluiu o chefe do executivo estadual.

Emocionado, o deputado Antonio Andrade enalteceu o governador Wanderlei Barbosa e o presidente nacional do partido, Marcos Pereira. “O sucesso do evento mostra a força do Republicanos, um partido com líderes íntegros e corajosos, que de forma democrática, pautados no diálogo vem estruturando os trabalhos visando às eleições de 2024. Tenho orgulho de ser Republicanos, de trabalhar com o time que se importa e está conectado com o propósito de solucionar as principais necessidades da população”, enfatizou o parlamentar.

Após a fala de Andrade, Marcos Pereira citou o trabalho assertivo e de excelência prestado pelo deputado federal mais votado do Tocantins nas últimas eleições, destacando que ele será o próximo prefeito de Porto Nacional, para transformar o município.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade