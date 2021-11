Deputado Antonio Andrade assina termos que buscam promover políticas públicas e benefícios aos servidores

Com o objetivo de levar conhecimentos e serviços a segmentos da população estadual, a servidores da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e a seus dependentes, o presidente da Casa, deputado Antonio Andrade (União Brasil), assinou na manhã desta segunda-feira, 29, termos de cooperação com órgãos e universidades.

As parcerias têm como principal articuladora a Escola do Legislativo, na pessoa de seu diretor Homero Barreto Júnior, instituição que vai trabalhar com os cooperados no desenvolvimento e na aplicação das atividades provenientes do acordo.

Assinaram os termos com a Aleto o Ministério Público Estadual (MPE), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins (CAU), a Defensoria Pública da União (DPU), o Centro Universitário Católico do Tocantins (UniCatólica) e as Faculdades Integradas Norte do Paraná (Unopar).

As partes firmaram cooperação técnica, acadêmica e científica, troca de informações e tecnologias, além de intercâmbio de experiências e pessoal nos campos da docência, da pesquisa e da cultura, assegurando formação e aperfeiçoamento de servidores, parlamentares e comunidade em geral.

O presidente da Aleto destacou que o objetivo da Escola do Legislativo é promover benefícios de forma geral à sociedade e de maneira específica aos servidores da Assembleia e seus dependentes.

Ao explicar em que consistem os termos assinados, o parlamentar ressaltou que, junto ao Conselho de Arquitetura, serão promovidas ações no campo da construção de moradias de interesse social no Estado.

Entre as atividades a serem desenvolvidas estão a assessoria jurídica da Defensoria Pública, formações e cursos com o Ministério Público Estadual, e bolsas de estudo oferecidas pela UniCatólica e pela Unopar.

“Este termo de cooperação é muito importante não só para a Assembleia, mas para todos os órgãos signatários, e principalmente àquela pessoa que muitas vezes mora numa pequena cidade do nosso Estado”, lembrou o presidente.

Andrade assinalou que todas as atividades derivadas dos convênios serão divulgadas e mostradas pela TV Assembleia, ao alcance de cerca de 700 mil pessoas no Estado, segundo sua estimativa.

Diretor da Escola do Legislativo, Homero Barreto enalteceu a união dos diversos órgãos. “A força de servir e promover benefícios torna-se mais forte quando se trabalha em conjunto. Desta feita, vários programas vão chegar a quem precisa do trabalho social”, destacou.

“As reuniões e os encontros entre os diversos órgãos e setores valeram a pena, pois permitiram chegar ao momento de assinaturas das parcerias”, concluiu Homero.

Ambos os termos foram assinados pelo presidente da Casa, pelo diretor da Escola do Legislativo e pelos representantes de cada órgão parceiro.

Pela Procuradoria-Geral de Justiça assinou o sub-procurador José Demóstenes de Abreu, representando no ato o procurador-geral Luciano Casaroti. Pela Defensoria Pública da União assinou o defensor público Igor de Andrade.

Assinaram pela UniCatólica e Unopar o reitor Gillianno José Mazzato de Castro e o diretor Lucas Lino Coelho, respectivamente; pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Silenio Martins Camargo.

Em suas falas, os representantes de cada instituição cooperada destacaram a importância das parcerias e agradeceram à Escola do Legislativo e à Aleto a disponibilidade de promover a cooperação.